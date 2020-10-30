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Бывший солист Мариинского театра Селюцкий умер на 83-м году жизни

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Заслуженный деятель искусств России, бывший солист Мариинского театра и педагог Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Геннадий Селюцкий умер в Петербурге на 83-м году жизни. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

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«С прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, педагог и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий. Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам выдающегося артиста и педагога», — приводит агентство текст сообщения.

Селюцкий окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1956 году. С 1956 по 1990 год выступал на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.

С 1991 года работал балетмейстером-репетитором с артистами балета Мариинского театра.

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