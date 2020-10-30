Память жертв политических репрессий почтили в Биробиджане

В День памяти жертв политических репрессий в Биробиджане у поклонного креста на территории кафедрального собора состоялся митинг.

«Только в нашей маленькой области от политических репрессий в 30-е и 40-е годы прошлого столетия пострадали не менее 6 тыс. человек», — отметила в своем выступлении исполняющая обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Елена Никитина.

Слово было предоставлено также председателю комитета по аграрной политике и вопросам природопользования законодательного собрания ЕАО Андрею Голубю и архиепископу Биробиджанскому и Кульдурскому Ефрему, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве региона.

Как стало известно 19 октября, в Санкт-Петербурге со стены дома на улице Рубинштейна демонтировали 15 табличек памяти жертв политических репрессий. Это сделала управляющая компания. Речь идет о доме № 23, где жил писатель Сергей Довлатов. Как написала в своем Facebook депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова, УК сняла таблички под предлогом недовольства жителей, несмотря на то что большинство их было за установку памятных знаков.