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В Карабахе заявили о пленении воюющего за Баку уроженца Сирии

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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявила о пленении уроженца Сирии, воюющего в регионе в качестве наемника на стороне Азербайджана. Об этом сообщается 30 октября.

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«Подразделения Армии обороны пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии», — приводит сообщение карабахской армии «РИА Новости».

Информацию подтвердила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. На своей странице в Facebook она написала, что пленник родом из сирийского города Хама.

Ранее в этот день омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о гибели 84-летнего жителя Нагорного Карабаха в азербайджанском плену.

При этом армянское информагентство ARKA уточнило, что накануне Баку обвинил Ереван в отказе принимать пленника. Однако Татоян заявил, что, согласно заключению врачей, состояние здоровья мужчины не позволяло осуществить его передачу. Вместе с этим в Армении выражали готовность забрать пленника, как только ему станет лучше, подчеркнул омбудсмен.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. После переговоров в Москве стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако перемирие не соблюдалось. Затем очередные договоренности были достигнуты 18 и 26 октября, но взаимные обвинения и бои продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин ранее в октябре выразил уверенность, что залогом долговременного урегулирования в Карабахе станет компромисс. По его словам, необходимо учесть интересы обеих сторон.

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