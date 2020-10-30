В Крыму потребовали осудить преследования русскоязычных граждан на Украине

Сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы от республики Андрей Козенко осудили преследования русскоязычных граждан на Украине. В частности, речь идет о филологе-русисте Татьяне Кузьмич, арестованной в августе Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене.

30 октября политики направили обращение в Совет ООН по правам человека, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Обращение есть в распоряжении «Известий».

«Мы уверены, что это задержание носит исключительно политический характер, поскольку никаких оснований для подобных обвинений не было предъявлено, а само расследование не является открытым и прозрачным. Единственной «виной» Татьяны Кузьмич является ее открытая дружественная позиция по отношению к России и русской культуре, а также ее профессиональная и общественная деятельность, связанная с популяризацией русского языка и литературы, налаживанию культурных связей с Российской Федерацией», — говорится в обращении.

Козенко и Цеков призвали международные организации создать мониторинговую группу для справедливого расследования всех случаев политически мотивированного преследования на Украине.

«Мы призываем вас также осудить противоправные действия украинских властей, потребовать и содействовать освобождению Татьяны Кузьмич и других граждан, незаконно арестованных по политическим мотивам», — заключили авторы обращения.

В мае Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене против главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и бывшего украинского лидера, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы. В сообщении говорилось, что госизмену совершили «отдельные представители украинской делегации» на переговорах в Минске.