Прямой эфир

В Крыму потребовали осудить преследования русскоязычных граждан на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы от республики Андрей Козенко осудили преследования русскоязычных граждан на Украине. В частности, речь идет о филологе-русисте Татьяне Кузьмич, арестованной в августе Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене.

30 октября политики направили обращение в Совет ООН по правам человека, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Обращение есть в распоряжении «Известий».

Тянут за язык: как в украинских школах насаждают мову
Дети продолжают говорить по-русски, чиновники бесятся

«Мы уверены, что это задержание носит исключительно политический характер, поскольку никаких оснований для подобных обвинений не было предъявлено, а само расследование не является открытым и прозрачным. Единственной «виной» Татьяны Кузьмич является ее открытая дружественная позиция по отношению к России и русской культуре, а также ее профессиональная и общественная деятельность, связанная с популяризацией русского языка и литературы, налаживанию культурных связей с Российской Федерацией», — говорится в обращении.

Козенко и Цеков призвали международные организации создать мониторинговую группу для справедливого расследования всех случаев политически мотивированного преследования на Украине.

«Мы призываем вас также осудить противоправные действия украинских властей, потребовать и содействовать освобождению Татьяны Кузьмич и других граждан, незаконно арестованных по политическим мотивам», — заключили авторы обращения.

В мае Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене против главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и бывшего украинского лидера, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы. В сообщении говорилось, что госизмену совершили «отдельные представители украинской делегации» на переговорах в Минске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020