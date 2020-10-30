В России прекратили продажи лифтбека Volkswagen Arteon

Немецкая компания Volkswagen прекратила продажи лифтбека Arteon на российском рынке. Об этом 30 октября сообщает Autonews.

По данным издания, информацию об автомобиле уже убрали с сайта немецкого бренда и из прайс-листов. Лифтбек Arteon является нишевой моделью и поставлялся в Россию ограниченной партией, примерно в 100 экземпляров. На данным момент все они распроданы. Возобновлять поставки автомобиля в компании не видят смысла.

Между тем в Европе уже продается обновленный Volkswagen Arteon. Поэтому на данный момент в компании обсуждается возможность начала российских продаж этой модели.

22 октября сообщалось, что электрический автомобиль Volkswagen ID.3 прошел краш-тест, проводимый независимой европейской организацией EuroNCAP. Модель получила максимальную оценку, заработав пять звезд из пяти возможных.