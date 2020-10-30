Мурашко вернулся к работе после отрицательных тестов на COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сдал три отрицательных теста на COVID-19, таким образом, он возвращается на работу. Об этом 30 октября сообщил его помощник Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате — в министерстве. <…> Сегодня министр провел ряд совещаний с руководством Минздрава России, принял участие в ряде внешних мероприятий», — сказал он ТАСС.

Об уходе Мурашко на карантин стало известно 22 октября. Соблюдать домашний режим министру пришлось из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов его семьи.

Всё это время глава ведомства работал удаленно, а на публичных мероприятиях Минздрав представлял первый заместитель ведомства Игорь Каграманян.

По состоянию на 30 октября, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 599 976, в том числе 18 283 — за последние сутки. 1 200 560 человек вылечились. Зафиксировано 27 656 случаев летального исхода.

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