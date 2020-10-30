Ремонт улицы Лермонтова закончили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завешен ремонт на участке улицы Лермонтова в границах улицы Сахалинской и Холмского шоссе. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик заменил основание и выполнил асфальтирование, обустроил тротуары и бортовые камни. Предварительно был проложен газопровод, а также водоканал переложил сети водопровода и подключил абонентов по их заявкам к центральному водоснабжению, сообщает ИА SakhalinMedia.

В сентябре на острове Шикотан Малой Курильской гряды (Сахалинская область) впервые приступили к асфальтированию дорог. Работы ведутся в селе Малокурильское Южно-Курильского городского округа. Дорожники уложат более 2,5 км асфальта в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.