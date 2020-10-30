Школьный спортблок обновили в Солнечном Хабаровского края

В поселке Солнечный Хабаровского края открылся после реконструкции спортивный блок средней школы № 3. Работы провели в рамках инвестиционного соглашения.

Ученики смогут посещать занятия в универсальном, гимнастическом и тренажерном залах, а также в двух бассейнах. На объекте заменили инженерное оборудование, тепловые сети и ливневую канализацию. Спортивный блок сделали доступным для маломобильных граждан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

До конца этого года школа № 3 в Солнечном получит спортивное оборудование и инвентарь на сумму около 4 млн рублей.