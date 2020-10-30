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Ефремов захотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО в Москве

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Актер театра и кино Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО, где сейчас находится. Об этом 30 октября в беседе с ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

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По ее словам, общественники посещали помещения в СИЗО, там лучше, чем в колонии. Заключенные в хозотряде живут в комнатах, а не камерах, имеют право на телефонные звонки каждый вечер, могут встречаться с родными.

Как отметила Литвинович, почти все работающие в хозотряде освобождаются условно-досрочно. По мнению общественницы, если Ефремов останется в СИЗО, то может освободиться раньше официального срока отбытия наказания.

Также в хозотряде СИЗО Ефремов может реализовывать свой творческий потенциал: в учреждении есть зал для культурных мероприятий, пишет «Газета.ру». Актер может выступать на сцене и создать тюремный театр, отметила член ОНК.

Источник «Известий» допустил, что пожелание Ефремова выполнят и оставят в хозотряде СИЗО.

Ранее на этой неделе актер отказался отбывать наказание в Чувашии из-за опасений за свое здоровье.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

8 сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Ефремов заявил об искреннем раскаянии.

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