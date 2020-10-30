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Более 3,5 тыс. человек пострадали от нападения собак в Удмуртии

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На территории Удмуртии с начала этого года зафиксировано 3533 нападения собак на людей. Каждый третий пострадавший — ребенок младше 14 лет.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, чаще всего к врачам обращались жители Якшур-Бодьинского, Алнашского, Шарканского, Вавожского, Камбарского, Каракулинского, Сюмсинского и Сарапульского районов.

Курс лечебно-профилактической иммунизации получили 3170 человек, отказались от прививок — 195, пишет ИА «Сусанин».

При этом специалисты отмечают, что пострадавших от укусов стало на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

27 октября сообщалось, что после нападения собаки на девочку в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Инцидент произошел еще в сентябре, видеозапись с места была размещена в соцсетях.

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