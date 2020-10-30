В Петербурге провели операцию с роботом da Vinci Xi

В Санкт-Петербурге провели операцию с помощью обновлённого робота da Vinci Xi. Российские врачи начали осваивать четвёртое поколение этих аппаратов. Новейшая модель системы установлена в больнице № 40. Da Vinci помогал доктору при резекции прямой кишки.

Две «руки» устройства воспроизводят движения хирурга. Ещё одна «рука» аппарата ассистирует врачу. Оперируемый участок с помощью аппарата можно увидеть в 3D, это позволяет повысить точность действий хирурга. Первый подобный робот был создан в конце 1980-х годов.