Адвоката Добровинского лишили статуса за подрыв доверия к адвокатуре

Адвокатская палата города Москвы лишила Александра Добровинского статуса за нарушение статьи Кодекса профессиональной этики адвоката. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Адвокатской палаты, 30 октября.

Уточняется, что Александр Добровинский подорвал доверие к себе и адвокатуре.

«Совет согласился с заключением Квалификационной комиссии и признал установленным умышленное нарушение адвокатом Александром Добровинским требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»)», — процитировали сообщение пресс-службы в агентстве.

В четверг, 29 октября, стало известно, что Александр Добровинский лишен статуса адвоката на два года. Адвокат в разговоре с «Известиями» назвал решение Совета адвокатской палаты о лишении его статуса неожиданным. Он намерен обратиться в суд для обжалования. По его словам, квалификационная комиссия склонялась в его пользу. Кроме того, не было признано, что Александр Добровинский нарушил адвокатскую тайну.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Александра Добровинского необходимо лишить статуса пожизненно.