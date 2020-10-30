Из Челябинска вывезли более 1 тыс. кубометров снега

В Челябинске продолжается уборка снега. В ночь с 29 на 30 октября техника работала всю ночь, сообщает городская администрация.

Дороги убирали 82 единицы техники, в том числе 34 комбинированных дорожных машины, 39 МТЗ и девять погрузчиков. На снеговалку было вывезено 1104 кубометра снега, пишет сайт 1obl.ru.

Днем 30 октября работы продолжились. На улицах будут задействованы 129 единиц техники, в том числе десять самосвалов, 38 КДМ, 53 МТЗ, три автогрейдера, 25 погрузчиков. На ручную уборку направлено 248 человек.

29 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре среднемесячная температура будет около и выше нормы во всех регионах страны. Особенно высокая температура будет в Коми, Якутии, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края.