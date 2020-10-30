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Ульяновские врачи спасли выпившего химический раствор малыша

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В Ульяновске двухлетний ребенок госпитализирован с отравлением химическим веществом. Врачи областной детской клинической больницы имени Горячева сутки боролись за его жизнь.

Как пишет 1ul.ru, малыш поступил в клинику с ожогом ротоглотки в начале недели. Накануне, 29 октября, его перевели из реанимации в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.

По словам главврача больницы Алексея Кузина, основной возраст детей, которые поступают в хирургическое отделение после химических отравлений, от 1 года до 3 лет. Причем, как показывает практика, основная масса отравлений происходит не ночью, а днем, когда родители находятся рядом.

Лечение может быть длительным, до нескольких лет, и малоэффективным, предупредил доктор.

В марте сообщалось о том, что в подмосковной Ивантеевке медики спасли двухлетнего ребенка, который случайно выпил чистящее средство. В ходе осмотра врачи зафиксировали у него ожог ротовой полости. Ребенку провели зондовое промывание желудка.

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