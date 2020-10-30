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Матвиенко наградила детей-героев за мужество

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила детей-героев медалями. Трансляция мероприятия, состоявшегося 30 октября в формате телемоста, велась на официальном телеканале верхней палаты «Вместе-РФ».

Награжденные подростки оказались неравнодушны к чужому горю и помогли пострадавшим людям в беде, зачастую рискуя собственной жизнью, отметила председатель Совфеда.

«И я хочу вам за это сказать спасибо. За то, что вы такие. За то, что вы смогли помочь тем, кто оказался в беде», — заявила Матвиенко.

Всего специальной медали «За проявленное мужество» удостоились 142 ребенка из 57 регионов. Все они спасли человеческие жизни в экстремальных условиях — вытаскивая людей из-под завалов, из огня и воды.

Это уже VII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Мероприятие организовано верхней палатой при поддержке МЧС. Награждение традиционно проводится в преддверие Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

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