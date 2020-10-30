Глава Башкирии одобрил концепцию развития Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил предложенную концепцию проекта развития Уфы. В четверг, 29 октября, он провел совещание с представителями Московского центра урбанистики, на котором высказал свое мнение.

«Такой свежий взгляд на Уфу — это именно то, что нам нужно. За 43 месяца нам предстоит решить огромное количество хронических проблем и сделать прорыв в будущее, которое вы нам показали», — цитирует главу Башкирии «МедиаКорСеть».

Согласно проекту, в городе создадут и благоустроят 24 общественных пространства. Точки притяжения граждан в центре предусматривают реставрацию исторических зданий.

По проекту, главным променадом города станет улица Октябрьской Революции. Ее сделают пешеходной и сосредоточат на ней фудкорты, малые театральные площадки, открытые лектории, творческие пространства.

При этом Хабиров отметил, что власти согласны не со всеми элементами концепции. Из предложенного урбанистами в итоговый проект войдет примерно 80%.

15 сентября глава Башкирии заявил, что будет лично заниматься развитием новой набережной реки Белой в Уфе. Также он заявил о необходимости привлечения бизнеса. Первые объекты должны появиться на набережной до конца следующего лета.