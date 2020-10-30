Судью Добрынину досрочно лишили полномочий

Председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину досрочно лишили полномочий. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

«Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса», — приводит «РИА Новости» решение судей.

Отмечается, что проступок, о котором идет речь, это непроцессульное общение Добрыниной с неучастником процесса по гражданскому делу, а также нарушение ею законов о статусе судей, о противодействии коррупции и Кодекса судейской этики.

В конце сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение разрешить Следственному комитету России (СК РФ) возбудить уголовное дело в отношении Добрыниной о покушении на мошенничество.

Как сообщал в августе ТАСС со ссылкой на источник, оперативники ФСБ задержали Добрынину с поличным по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Однако силовикам пришлось ее отпустить, так как в отношении судьи дело может возбудить только председатель СК после удовлетворения соответствующего ходатайства ВККС.

По словам собеседника агентства, Добрынина просила 25 млн рублей за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, который вместе с экс-главой управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилом Музраевым был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова.

По данным следствия, за свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, рассказывал собеседник агентства.

Проконсультировавшись с родственниками, супруга бизнесмена заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в одном из ресторанов Волгограда, после чего судья была задержана с поличным.