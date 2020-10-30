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Судью Добрынину досрочно лишили полномочий

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Председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину досрочно лишили полномочий. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

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«Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса», — приводит «РИА Новости» решение судей.

Отмечается, что проступок, о котором идет речь, это непроцессульное общение Добрыниной с неучастником процесса по гражданскому делу, а также нарушение ею законов о статусе судей, о противодействии коррупции и Кодекса судейской этики.

В конце сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение разрешить Следственному комитету России (СК РФ) возбудить уголовное дело в отношении Добрыниной о покушении на мошенничество.

Как сообщал в августе ТАСС со ссылкой на источник, оперативники ФСБ задержали Добрынину с поличным по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Однако силовикам пришлось ее отпустить, так как в отношении судьи дело может возбудить только председатель СК после удовлетворения соответствующего ходатайства ВККС.

По словам собеседника агентства, Добрынина просила 25 млн рублей за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, который вместе с экс-главой управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилом Музраевым был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова.

По данным следствия, за свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, рассказывал собеседник агентства.

Проконсультировавшись с родственниками, супруга бизнесмена заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в одном из ресторанов Волгограда, после чего судья была задержана с поличным.

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