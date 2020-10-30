Сенсорная комната для реабилитации инвалидов появилась в Южно-Сахалинске

В Сахалинском реабилитационном центре для инвалидов оборудовали сенсорную комнату. Она предназначена для людей, перенесших инсульт или черепно-мозговые травмы, а также для тех, у кого нарушены различные моторные функции.

Комната оснащена аудиовизуальным комплексом с набором релаксационных и мобилизационных видеосеансов, специальными креслами для релаксации, световыми и оптическими устройствами, воздушно-пузырьковыми колоннами и оборудованием для рисования песком. Все эти элементы помогают создать приятную окружающую среду, снять психоэмоциональное напряжение у пациентов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В 2022 году в Шахтерске Сахалинской области должно завершиться строительство двухэтажного интерната для престарелых и инвалидов. Учреждение будет отвечать последним требованиям социального обслуживания. В административно-бытовом блоке разместят библиотеку, актовый зал, кабинеты для персонала. В лечебном и учебно-производственном блоке — помещения для занятий, зал лечебной физкультуры, пищеблок и кладовые. В здании также установят два лифта.