Песков переадресовал властям Москвы вопрос о мечетях в столице

Вопрос о строительстве мечетей в Москве должен быть задан властям российской столицы. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что в Московском муфтияте предложили строить больше мечетей для отваживания духовенством молодежи от экстремизма, но государство якобы не предоставляет землю, представитель Кремля уточнил, что не располагает деталями.

«Я не располагаю деталями, сколько мечетей в Москве, сколько в Москве мусульман. Скорее это прерогатива московских властей», — отметил Песков.

По его словам, идеи экстремизма не приемлет ни одна мировая религия. Попытки закамуфлировать экстремизм религией должны распознаваться, добавил Песков.

В октябре сразу несколько атак исламских радикалов произошли во Франции. В середине октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. На этой неделе три человека были убиты в католическом храме в Ницце.