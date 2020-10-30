Прямой эфир

Песков переадресовал властям Москвы вопрос о мечетях в столице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о строительстве мечетей в Москве должен быть задан властям российской столицы. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новая серия кошмара: что привело к терактам во Франции
Макрон объявил высший уровень угрозы терроризма

Отвечая на вопрос журналистов о том, что в Московском муфтияте предложили строить больше мечетей для отваживания духовенством молодежи от экстремизма, но государство якобы не предоставляет землю, представитель Кремля уточнил, что не располагает деталями.

«Я не располагаю деталями, сколько мечетей в Москве, сколько в Москве мусульман. Скорее это прерогатива московских властей», — отметил Песков.

По его словам, идеи экстремизма не приемлет ни одна мировая религия. Попытки закамуфлировать экстремизм религией должны распознаваться, добавил Песков.

В октябре сразу несколько атак исламских радикалов произошли во Франции. В середине октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. На этой неделе три человека были убиты в католическом храме в Ницце.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020