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Mitsuoka представила первый в своей истории кроссовер

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Японская компания Mitsuoka представила первый в своей истории кроссовер под названием Buddy. Об этом пишет «Авторевю».

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Отмечается, что за основу модели японцы взяли новый Toyota RAV4, который оформили в стиле Chevrolet Tahoe 1990-х годов. Отличительными особенностями автомобиля стали большая хромированная радиаторная решетка и раздельная передняя оптика в стиле американских моделей.

В моторную линейку входят двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с., а также 218-сильный гибридный силовой агрегат объемом 2,5 л.

Для Mitsuoka Buddy будут доступны 17 вариантов окраски кузова а также колеса с хромированными колпаками, которые можно заказать вместо стандартных легкосплавных.

30 октября сообщалось, что корейская компания Genesis представила новый кроссовер GV70. Продажи модели начнутся в 2021 году.

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