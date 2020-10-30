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Власти Хабаровского края наградят двух школьников за спасение рыбака

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В Хабаровском крае школьники из города Николаевска-на-Амуре спали от гибели рыбака, которого чуть не унесло на лодке в Охотское море. Правительство региона приняло решение о награждении одиннадцатилетних Данила Головушкин и Дмитрия Иванова.

В июле ребята отдыхали на побережье. Их внимание привлекла лодка, которая уходила вдаль: там был человек, весел на борту не было — они плыли рядом по волнам, мотор не работал. Мальчики взяли с собой в воду пустые пластиковые канистры и использовали их вместо спасательного круга.

Когда они стали протягивать весла мужчине, тот неудачно упал в воду. Выяснилось, что плавать он не умеет. Дети отдали ему канистры и помогали удерживаться на поверхности воды, передает ИА AmurMedia. К этому времени их заметили на большом катере, который проходил неподалеку. Моряки подняли всех на борт.

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