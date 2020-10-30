Ученые ТГУ изучают влияние психологических факторов на борьбу с раком

Психологи Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с медиками Челябинского центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) проводят крупнейшее в России исследование психологических факторов, помогающих женщинам бороться с раком груди. Ученые намерены доказать необходимость включения психологической помощи в лечение онкопациентов.

Подробнее о работе и предварительных результатах РИА «Томск» рассказала руководитель проекта, доктор психологических наук, главный научный сотрудник лаборатории психофизиологии факультета психологии ТГУ Диана Циринг.

По ее словам, эффективность лечения зависит не только от его методов и от врачей, но и от психологических особенностей пациента. О конкретных особенностях, влияющих на течение болезни, ученые и хотят узнать больше. В зону внимания попадает система убеждений женщин — их представления о мире и себе, о том, что помогает справиться с трудностями, пессимистичность или оптимистичность ожиданий относительно будущего.

Кроме того, исследователи изучают стратегии поведения женщин в трудных жизненных ситуациях, их беспомощность или самостоятельность, субъективный контроль. Также важными показателями является то, на какой возраст человек чувствует себя и как оценивает свой уровень жизни.

В исследовании участвуют более 400 человек, из них сформировали три группы пациентов. В первой — более 200 женщин с диагнозом «рак молочной железы», во второй — 100 человек, заболевание у которых в стадии ремиссии, в третьей — примерно 100 пациенток с четвертой, самой тяжелой, стадией болезни.

На сайте ТГУ уточняется, что на данном этапе психологи выявили, что женщины с раком молочной железы склонны к подавлению эмоциональных реакций и контролю собственных переживаний. Также есть различия, связанные с возрастом. Пациентки моложе 40 лет чаще игнорируют проблемы, но в то же время больше склонны искать социальную поддержку и бороться. Также обнаружена связь между жизнестойкостью и качеством жизни.

В 2019 году ученые получили грант Российского научного фонда (РНФ) в размере 18 млн рублей на проведения исследований. Проект реализуется в Челябинском онкоцентре и рассчитан до 2021 года. Специалисты настаивают на том, что необходимо включить в протоколы лечения психологическое сопровождение пациентов с раком и создать соответствующую службу.