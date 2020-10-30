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В Башкирии пьяный водитель сбил человека и увез его к себе домой

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В Кармаскалинском районе Башкирии пьяный водитель сбил человека, посадил его к себе в машину и увез домой. Пешеход скончался, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Поздно вечером 29 октября информация о ДТП поступила в правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства водителя и обнаружили в квартире сбитого 60-летнего мужчину, он к тому времени скончался. Около него находились водитель и его знакомый, который также находился в машине в момент аварии, пишет ИА «Башинформ».

По предварительной версии, 31-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 сбил пешехода, когда тот шел по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина был еще жив, когда его сажали в машину, он скончался в квартире. По словам подозреваемых, машину они спрятали в лесу, в 3 км от населенного пункта.

«Известно, что автолюбитель водительских прав не имел, к тому же медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в ГИБДД.

Утром 30 октября сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело после столкновения грузового состава с автомобилем «Газель», в результате ДТП погибли два человека. Инцидент произошел на железнодорожном переезде, который ведет к одному из промышленных предприятий

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