Эпидемиолог спрогнозировала остановку прироста случаев COVID-19 в России

В России ежедневный прирост новых случаев коронавируса может остановиться в середине ноября. Однако в настоящий момент этот процесс находится в фазе роста, заявила в пятницу, 30 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом она подчеркнула, что точные прогнозы о прекращении роста числа новых случаев COVID-19 в стране давать нельзя из-за недостаточной информации о развитии эпидемпроцесса коронавируса.

«Пока эпидемический процесс находится в фазе роста. Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология всё же недостаточно изучена», — цитирует ее «РИА Новости».

Если граждане не будут соблюдать рекомендованные профилактические меры, а также допустят переохлаждение организма в холодное время года, то это может оказать негативное влияние на предполагаемую остановку прироста числа новых случаев COVID-19, добавила эксперт.

Ранее в этот же день Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусом в России начнет стабилизироваться после преодоления пика заболеваемости. По ее словам, на пике страна может выйти на 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, а затем начнется спад, однако многое зависит от соблюдения гражданами противоэпидемиологических мер.

Свидетельствовать о начале спада активности коронавируса будут стабильные в течение восьми дней суточные показатели выявляемости новых случаев и индекс распространения, который не должен превышать единицу.

Индекс рассчитывается, исходя из числа зарегистрированных пациентов за четыре дня, которое делится на число заболевших за предыдущие четыре дня.

Также в пятницу эпидемиолог рассказала, что заболевший COVID-19 может заразить других за три-четыре дня до появления симптомов.

В России за минувшие сутки зафиксировали 18 283 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый большой показатель ежедневного прироста больных с коронавирусом в стране с начала распространения инфекции.

Всего в стране на сегодняшний день выявили 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

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