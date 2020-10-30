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В России увеличилось количество автодилеров

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В России на середину октября 2020 года насчитывалось 3211 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, а в июле их было 3204.

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Как сообщает 30 октября «Автостат», увеличение автосалонов III квартале объясняется тем, что было расторгнуто 90 дилерских контрактов, а новых заключено — 97.

Отмечается, что рост числа дилеров во многом произошел за счет расширения дилерских сетей Chevrolet, Haval, Geely, Changan, FAW, GAC, JAC.

При этом в России прекратились продажи автомобилей Smart, а также сократилась дилерская сеть брендов Zotye, Peugeot и Brilliance.

26 октября сообщалось, что в сентябре 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 652 524 рубля.

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