Ракова заявила о снижении доли пожилых людей среди больных COVID-19

В Москве доля пожилых людей среди заболевших COVID-19 с конца сентября снизилась с 30% до 15%. Об этом 30 октября сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Именно эта категория создает основную нагрузку на систему здравоохранения, потому что эта категория, как правило, болеет тяжело, обостряются сопутствующие заболевания, и этим людям очень тяжело выздороветь», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, сокращаются темпы прироста новых случаев COVID-19 и госпитализаций. По словам Раковой, число госпитализированных практически сравнялось с числом выписанных пациентов

«За последнюю неделю темп прироста вновь выявленных больных 2%, а госпитализаций — 3%. И, конечно, это вселяет в нас сдержанный оптимизм, что кривая у нас в Москве начинает загибаться», — добавила она.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе. По его словам, динамика роста заболеваемости снизилась за последние недели в 10 раз.

Градоначальник отметил, что для дальнейшего улучшения эпидемобстановки в Москве необходимо соблюдение горожанами мер безопасности, в противном случае прирост заболевших COVID-19 будет расти.

28 октября градоначальник продлил действующий режим удаленной работы для 30% сотрудников столичных компаний до 29 ноября. Также до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

По состоянию на 30 октября, в Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 419 196, в том числе 5268 — за последние сутки. 307 816 человек вылечились. Зафиксировано 6713 случая летального исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.