Массовое подключение «умных» счётчиков предлагают отменить. Идею выдвинула Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, предложение союз отправил в госдуму.

С 2022-го «умные» приборы нужно ставить вместо счётчиков, вышедших из строя. Такие устройства передают данные сразу в энергетическую компанию. Постоянные проверки новейшим счётчикам не нужны. В ближайшие 16 лет планируется установить 45 млн аппаратов. Замена обойдётся в сумму от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. Оплату проекта возложили на поставщиков электричества. Предполагалось, что расходы на замену удастся компенсировать. Деньги должен был сэкономить более точный учёт энергии.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отмечают: стоимость программы слишком высока — все издержки экономия энергии не покроет. Союз предлагает отказаться от точечной замены счётчиков. Приборы стоит подключать во всём доме сразу, либо не ставить «умные» аппараты вовсе. Решение о замене в таких случаях должны принимать местные власти.