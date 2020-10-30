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Киев созовет заседание контактной группы после гибели военных в Донбассе

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности. Причиной названо нарушение перемирия и гибель украинских военных, написал 30 октября на своей странице в Facebook спикер украинской делегации Алексей Арестович.

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По его словам, в 00:28 из подствольных гранатометов с направления Пикузы было обстреляно село Водяное. «В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ», — сообщил он.

Как добавил Арестович, нарушение режима прекращения огня остановили при помощи координационного механизма.

Накануне глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что правительство страны за неделю подготовит план действий для достижения мира в регионе.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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