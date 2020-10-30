В МИДе не стали отрицать возможность просачивания в РФ наемников из НКР
В МИД России не отрицают опасность просачивания в страну наемников из Сирии и Ливии, которые участвуют в боях в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, заявил в пятницу, 30 октября, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Отрицать такую опасность, безусловно, нельзя», — приводит «РИА Новости» его слова.
Как отметил Сыромолотов, в борьбе с терроризмом мелочей не бывает, важно работать на опережение.
«Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, «держат руку на пульсе», — заключил Сыромолотов.
14 октября газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорнокарабахского конфликта «еще сотен» ополченцев. The Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне нагорнокарабахского конфликта.
О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. После переговоров в Москве стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако перемирие не соблюдалось. Затем очередные договоренности были достигнуты 18 и 26 октября, но взаимные обвинения и бои продолжаются до сих пор.
28 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в поддержании перемирия в регионе.