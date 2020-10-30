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В МИДе не стали отрицать возможность просачивания в РФ наемников из НКР

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В МИД России не отрицают опасность просачивания в страну наемников из Сирии и Ливии, которые участвуют в боях в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, заявил в пятницу, 30 октября, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«Отрицать такую опасность, безусловно, нельзя», — приводит «РИА Новости» его слова.

Как отметил Сыромолотов, в борьбе с терроризмом мелочей не бывает, важно работать на опережение.

«Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, «держат руку на пульсе», — заключил Сыромолотов.

14 октября газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорнокарабахского конфликта «еще сотен» ополченцев. The Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне нагорнокарабахского конфликта.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. После переговоров в Москве стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако перемирие не соблюдалось. Затем очередные договоренности были достигнуты 18 и 26 октября, но взаимные обвинения и бои продолжаются до сих пор.

28 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в поддержании перемирия в регионе.

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