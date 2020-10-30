В МИДе заявили об управлении ситуацией в Белоруссии с территории Украины

Дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе и с территории Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в пятницу, 30 октября.

По его словам, несмотря на поддержу из-за границы, масштабы протестов в республике постепенно снижаются.

«Однако отмечаем их всё большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей. <...> Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — сказал замминистра в интервью «РИА Новости».

Как отметил Сыромолотов, власти Белоруссии реально оценивают угрозы, исходящие извне. Тесное взаимодействие Москвы и Минска по обеспечению безопасности поддерживается, добавил он.

Накануне Белоруссия временно ограничила въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Причиной тому власти республики назвали распространение коронавируса.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

В тот же день минобороны Белоруссии анонсировало совместные с РФ учения «Запад-2021». Ранее в сентябре в республике проходили совместные учения с Россией «Славянское братство».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы, протесты не прекратились до сих пор.