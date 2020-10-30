Около трети россиян начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

Опасения перед возможными новыми ограничениями на фоне коронавируса заставили почти треть россиян начать закупаться в магазинах. Об этом свидетельствуют данные исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, которые в пятницу, 30 октября, обнародовал РБК.

Исследование имеет небольшой охват, так как проводилось методом количественного онлайн-опроса, и в нем приняли участие лишь чуть больше 1,5 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно его данным, остальные две трети респондентов, участвовавших в опросе, не паникуют из-за эпидемиологической ситуации.

Среди тех, кто начал закупаться впрок, 12% приобретают не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий.

В тоже время 40% опрошенных посетовали, что стараются покупать лишь самое необходимое, так как вынуждены экономить. Больше половины (51%) респондентов стали чаще совершать покупки в своем районе, после того как в регионах осенью вновь начали вводить ограничения из-за коронавируса.

При этом крупнейшие ритейлеры страны в свою очередь не отметили особых колебаний спроса россиян на товары.

«Каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, мы не фиксируем», — заявил «РИА Новости» представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напротив, по его словам, осенью граждане страны не только стали реже посещать магазины и торговые центры, но и начали планировать свои покупки, чтобы ограничить время своего пребывания в общественных местах.

Так, по данным ассоциации, трафик посещения россиянами магазинов по сравнению с прошлым годом уменьшился на 20%, в то же время вырос средний чек, так как покупатели хотят приобрести больше товаров за одну покупку.



Средний недельный чек россиян с 19 по 25 октября по сравнению с аналогичной неделей 2019 года вырос на 10,2% (55 рублей) и составил 595 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно предпринять.

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