Новые арт-объекты установили в Кургане

Два новых арт-объекта появились в Кургане. Инсталляции установили в одном из городских скверов и на набережной.

Так, в Шахматном сквере теперь стоит большая скамья, напоминающая пьедестал. Там же установили беседку для игры в шахматы и новые лавочки.

А на набережной появился арт-объект «Журавли». В ближайшее время у основания композиции уложат брусчатку, пишет ИА «Ура.ру».

Арт-объект изготовили в мастерской «Ковка-дизайн». Эти же мастера ранее создали фигуру коня, которая многим жителям Кургана не понравилась.