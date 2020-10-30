Родительские патрули следят за школьниками во время каникул в ХМАО

В торговых центрах Сургута и Нижневартовска появились родительские патрули. Эпидемиологи не исключают, что причиной вспышек заболеваемости коронавирусом стали школьные каникулы.

Как рассказала ИА «Ура.ру» вице-мэр Сургута Анна Томазова, торговые центры являются одним из основных мест сосредоточения детей. Члены совета отцов, представители УМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и департамента образования патрулируют общественные места. Они разъясняют школьникам, почему им лучше проводить каникулы дома. Томазова подчеркнула, что это профилактическая мера.

В свою очередь, замглавы Нижневартовска Николай Лукаш отметил, что школьников отправили на удлиненные каникулы, для того чтобы уменьшить контакты в классах. Собираясь в торговых центрах, дети уменьшают эффект от противоэпидемиологических мер.

По словам и.о. директора городского департамента образования Дмитрия Котова, проверки будут проходить не только в торговых центрах, но и в других многолюдных и опасных с точки зрения заражения местах.

В ХМАО осенние каникулы были продлены на неделю, с 26 октября по 8 ноября. Объявляя об этом, губернатор Наталья Комарова заявила, что это необходимо для снижения заражений среди школьников, и попросила детей не ходить в торговые центры на каникулах.