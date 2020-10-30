В Баку заявили о помощи Шойгу в обеспечении гумкоридора Баку и Еревана

Минобороны России и лично глава ведомства Сергей Шойгу поспособствовали организации гуманитарного коридора между Азербайджаном и Арменией по обмену телами погибших военных. Об этом 30 октября рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Шойгу использовал свои контакты с министерством обороны Армении для обеспечения гуманитарного коридора вдоль границ Армении и Азербайджана в районах Товуз и Газах.

Механизм обмена разработан при участии Международного комитета Красного Креста и верховного представителя ОБСЕ, уточняет «РИА Новости».

Как добавил Гаджиев, новый механизм урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе не нужен. Баку использует все уже имеющиеся возможности.

Помощник президента Азербайджана также заявил ранее, что накануне Баку передал Еревану порядка 30 тел погибших офицеров и солдат армянских вооруженных сил.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах мог бы стать оптимальным решением конфликта. 29 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия сыграет ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне, с 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами. Ситуация обострилась 27 сентября, стороны начали полномасштабные военные действия.