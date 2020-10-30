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Свыше 380 тыс. россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

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Более 380 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие у них коронавируса. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 380 224 человека», — приводит ТАСС данные ведомства.

За минувшие стуки в стране было сделано 582 тыс. тестов на коронавирус. Всего в России проведено более 59,8 млн таких исследований, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что заболевший COVID-19 может заразить других за три-четыре дня до появления симптомов.

Специалист отметила, что преимущественно коронавирус передается воздушно-капельным путем. Так, при разговоре выделяется более 200 вирусных частиц. В связи с этим Пшеничная призвала носить медицинские маски, так как они способны задерживать частицы вируса.

27 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

В России по данным на 29 октября зафиксировано 1 581 693 случая COVID-19 с начала распространения коронавируса. Число летальных исходов составило 27 301. Полностью вылечился 1 186 041 человек. Данные на 30 октября ожидаются позднее.

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