Губернатор Сахалина сделал прививку от коронавируса

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу, 30 октября, сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата «Спутник V» — отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился», — написал чиновник на своей странице в Instagram.

Губернатор выразил уверенность в том, что препарат работает, так как спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что у него сформировался иммунитет к коронавирусу.

По словам Лимаренко, вакцинация жителей острова от COVID-19 будет добровольной. Вакцина поступит в регион, по его прогнозам, ближе к декабрю.

«Что касается массовой вакцинации от ковида: привиться можно будет добровольно, скорее всего, препарат поступит на остров к декабрю», — заключил он.

Накануне стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев уже сделал прививку от коронавируса. Однако антител после контрольной проверки спустя две недели после введения вакцины у него не было выявлено, поэтому в скором времени он привьется еще раз, объяснил чиновник.

В тот же день президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в стране в конце 2020 года.

20 октября заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска.

По состоянию на 29 октября в стране с начала распространения коронавируса зафиксировано 1 581 693 случая COVID-19. Число летальных исходов составило 27 301. Полностью вылечился 1 186 041 человек. Данные на 30 октября ожидаются позднее.

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