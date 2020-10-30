Путин исключил введение общенационального локдауна в России

Власти не планируют вводить полный локдаун в России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — сказал он 29 октября.

По словам президента, ранее введенные ограничения оказались эффективными и своевременными. Благодаря им удалось смягчить спад в экономике России, однако риски еще сохраняются, отметил Путин.

Однако при необходимости в каждом конкретном регионе или муниципалитете, исходя из рекомендаций врачей, будут приниматься «оправданные точечные решения», направленные на защиту деятельности предприятий и организаций, добавил президент.

«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, в ходе форума Путин предложил продлить еще на три месяца отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса из целой группы сфер и выступил за продление моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

Ранее в октябре глава государства отметил важность обеспечения занятости и доходов россиян в условиях пандемии коронавируса.

По состоянию на 29 октября в стране выявлено 1 581 693 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек. Данные на 30 октября ожидаются позднее.

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