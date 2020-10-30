В Таджикистане состоялась инаугурация президента Рахмона

Инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона состоялась в пятницу, 30 октября, в Таджикистане. Церемония транслировалась в прямом эфире государственного телеканала «Таджикистан».

Во Дворце наций председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил Рахмону символ главы государства — Знак президента Таджикистана, а глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода передал ему удостоверение президента.

Церемония продолжится в дворцовом комплексе «Кохи Сомон» (столичной резиденции правительства).

Выборы президента прошли в Таджикистане 11 октября. Действующего лидера поддержали более 90% избирателей.

За ходом голосования следили 122 международных наблюдателя от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.

Четыре из пяти кандидатов набрали менее 8%.