Психологи объяснили угрозы школьников учителям из-за оценок

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в беседе с телеканалом «Москва 24» в четверг, 29 октября, объяснила готовность некоторых школьников угрожать учителям из-за плохих оценок.

По мнению специалиста, корень проблемы находится в атмосфере, царящей дома, а также во взаимоотношениях школьника с родителями.

«Всегда были перфекционисты, родители-нарциссы, которые хотят возвыситься за счет своих детей-отличников. Если у такого родителя ребенок получает даже четверку, то родители пребывают в гневе и ярости. Таким образом, дети хотят соответствовать этим ожиданиями», — пояснила психолог.

Она отметила, что каждая четверка вызывает у таких детей сильный стресс, школьник может даже впасть в состояние аффекта, учитывая неустойчивую психику подростка. Тогда он может в ярости наброситься на учителя.

«Даже ребенок из вполне себе благополучной семьи может драться в прямом смысле за свои оценки», — добавила Панфилова.

Психолог также отметила, что если в семье наоборот не интересуются успеваемостью ребенка и пускают его воспитание на самотек, подросток тоже может пойти вразнос: драться во дворе, оскорблять педагогов, обижать одноклассников в этих случаях в ситуацию вмешивается школа, полиция. Эксперт посоветовала обратиться к специалисту за помощью, если школьник сильно переживает из-за оценок.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что в случае плохой оценки ребенку важно чувствовать поддержку со стороны родителей. Они, по ее словам, могут объяснить, что важнее знания, а не отметки в дневнике. Специалист добавила, что в любой ситуации ученик с учителем должны попробовать уладить ситуацию мирным путем, в том числе можно договориться исправить оценку, пересдав контрольную.

29 октября стало известно, что в Лесозаводске Приморского края подросток угрожал убийством своему учителю из-за неудовлетворительной оценки. Ему предъявили обвинение по статье об угрозе убийством. ЧП произошло в декабре 2019 года. 17-летнего подростка вывела из себя тройка за полугодие по английскому языку, из-за чего он стал угрожать учительнице в грубой форме. Молодой человек схватился за стул и преградил ей путь выхода партой, а на требования успокоиться не реагировал. На стадии предварительного следствия обвиняемый выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. С учетом того, что подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил вред, ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении штрафа было удовлетворено судом. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о его прекращении и назначении обвиняемому судебного штрафа.