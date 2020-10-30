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В России за сутки выявили 18 283 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России зафиксировали 18 283 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Скончались 355 человек за последние сутки, выздоровели — 14 519.

Больше всего заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Московской области — 524.

С начала эпидемии в России выявили 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

Ранее в октябре на фоне роста новых случаев COVID-19 в России ввели масочный режим. Роспотребнадзор предписал носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, магазинах, на парковках и в лифтах.

По словам главы ведомства Анны Поповой, среди заболевших COVID-19 85% не соблюдали требования безопасности, в частности, не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки.

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