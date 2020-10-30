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Названы самые сложные для поиска работы профессии

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Юристы и топ-менеджеры испытывают наибольшие сложности с поиском работы, сообщает 30 октября «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования HeadHunter.

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Отмечается, что оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне последние три года — индекс в среднем равен -0,4. Так, о трудностях заявили 73% участников опроса, с легкостью находит работу лишь пятая часть респондентов (19%).

Проблематичнее трудоустроиться специалистам из Москвы (-0,44) и Санкт-Петербурга (-0,42). Меньше всего трудностей с этой задачей испытывают жители южных регионов и Северного Кавказа (-0,37).

Юристы, а также специалисты сферы высшего менеджмента чаще других сталкиваются со сложностями в получении должности, индексы -0,61 и -0,59 соответственно. При этом проще всего трудоустроиться работникам сферы продаж (-0,22) и рабочему персоналу (-0,26).

Опрос проводился с 21 сентября по 25 октября. В нем принимали участие 20,7 тыс. соискателей.

21 октября исследование сервиса «Работа.ру» выявило самые высокооплачиваемые массовые профессии в России. Оказалось, больше всего денег предлагают комплектовщикам, укладчикам, таксистам, разнорабочим и грузчикам.

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