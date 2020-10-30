Еще 3985 человек за сутки вылечились от COVID-19 в Москве

В Москве за минувшие сутки 3985 человек вылечились от COVID-19. Об этом сообщила в пятницу, 30 октября, заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816», — уточнила она.

Власти Москвы призывают вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе. По его словам, динамика роста заболеваемости снизилась за последние недели в 10 раз.

Градоначальник отметил, что для дальнейшего улучшения эпидемобстановки в Москве необходимо соблюдение горожанами мер безопасности, в противном случае прирост заболевших COVID-19 будет расти.

Вместе с этим Собянин подчеркнул, что резервные госпитали будут работать в столице до тех пор, пока власти не убедятся в завершении пандемии.

28 октября градоначальник продлил действующий режим удаленной работы для 30% сотрудников столичных компаний до 29 ноября. Также до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

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