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Стадион в Тобольске признали смертельно опасным для редких птиц

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Стадион «Тобол» в Тобольске признали опасным для птиц. Они гибнут, сталкиваясь с шумозащитным прозрачным экраном. Это подтвердилось во время проверки, которую провело региональное Госохотуправление.

Впервые информация о гибели птиц в районе стадиона появилась в одном из электронных СМИ в конце июля. Сразу после этого специалисты-орнитологи начали проверку.

Как рассказали порталу «Наш город» специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, каждый день на протяжении месяца они обследовали шумозащитный экран в поисках пострадавших птиц. В итоге было зарегистрировано 87 случаев столкновения птиц с экраном. Многие из них погибли.

Среди жертв были и редкие виды, такие таежные птицы, как пестрый дрозд и овсянка-ремез, включенные в новый список Красной книги России. Исследование показало, что в основном опасность для птиц представляют участки экрана, которые расположены у деревьев и кустарников. Если птицы видят за стеклом небо и деревья, они обязательно будут биться о стекло.

Орнитологи предложили руководству стадиона несколько вариантов действий. Впрочем, специалисты полагают, что лучшим выходом будет убрать забор совсем, либо заменить его на непрозрачные пластиковые панели.

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