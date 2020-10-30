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В магазинах Москвы выявили свыше 9 тыс. нарушений мер по COVID-19 с сентября

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Свыше 9 тыс. нарушений антикоронавирусных мер с сентября зафиксировали в столичных магазинах, торговых и развлекательных центрах. Такие данные в пятницу, 30 октября, привел начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

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Он напомнил, что в городе с начала осени начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация, в результате чего власти столицы усилили контроль за соблюдением ограничений по COVID-19.

«С 1 сентября было выявлено свыше 9 тыс. нарушений санитарных мер в магазинах и более 80 — в торговых и развлекательных центрах», — цитирует его ТАСС.

Все магазины и другие закрытые пространства города, где бывает большое скопление людей, обязаны следить за соблюдением санитарных требований на своей территории, напомнил он.

Вместе с тем Данчиков сообщил, что с начала осени за нарушение масочного режима на территории Москвы были привлечены к административной ответственности более 66 тыс. человек.

«Большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и дисциплинировано соблюдают требование по использованию средств индивидуальной защиты», — заключил он.

Масочно-перчаточный режим в общественных местах, в том числе на предприятиях торговли, действует в Москве с 12 мая. Магазины обязаны отказывать клиентам в обслуживании в случае отсутствия у них средств индивидуальной защиты. Штраф за нарушение данного требования для физических лиц составляет 4 тыс. рублей и 5 тыс. рублей за аналогичные нарушения в общественном транспорте.

23 октября Данчиков сообщал, что за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября были оштрафованы свыше 46 тыс. москвичей. Таким образом, за последние семь дней в столице было выявлено еще около 20 тыс. нарушителей эпидемтребований.

Также в конце октября на фоне роста новых случаев COVID-19 Роспотребнадзор предписал по всей России носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

По словам главы ведомства Анны Поповой, среди заболевших COVID-19 85% не соблюдали требования безопасности, в частности, не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки.

По состоянию на 29 октября в стране с начала распространения коронавируса зафиксировано 1 581 693 случая COVID-19. Число летальных исходов составило 27 301. Полностью вылечился 1 186 041 человек. Данные на 30 октября ожидаются позднее.

коронавирус в России

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