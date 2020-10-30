Двое погибли при столкновении поезда с микроавтобусом в Омске

Крупное ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Омске. Товарный поезд сбил грузовой автомобиль «Газель Next». Два человека, находившиеся в микроавтобусе, погибли сразу, за жизнь еще одного борются врачи.

Как пишет ИА «Омскрегион» со ссылкой на Госавтоинспекцию Омской области, авария произошла 29 октября на переезде на улице Доковской.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса ехал по нерегулируемому железнодорожному переезду. В этот момент вагонами вперед, груженными щебнем, двигался тепловоз. В составе было 20 вагонов.

Все обстоятельства случившегося должны установить следователи.

В конце сентября в подмосковном Одинцово произошло столкновение электрички с легковым автомобилем. Пострадал водитель автомобиля.