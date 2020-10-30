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«Умная» камера на матче в Шотландии приняла лысину судьи за футбольный мяч

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Во время трансляции чемпионата Шотландии по футболу «умная» камера приняла лысину арбитра за мяч. О конфузе искусственного интеллекта рассказал один из пользователей Twitter, опубликовав фрагмент трансляции.

Таким образом, попытка организаторов матча заменить работу оператора и продюсера искусственным интеллектом обернулась провалом. Предполагалось, что камера будет следить за перемещениями мяча, но ее объектив раз за разом фокусировался на голове бокового судьи.

Зрители трансляции всю встречу были вынуждены наблюдать не за ходом игры, а за головой арбитра. В итоге комментатору игры пришлось извиняться за неисправность аппарата, отмечает телеканал «Звезда».

Команды «Инвернесс Каледониан» и «Эр Юнайтед» завершили матч со счетом 1:1. Представители принимавшего клуба после встречи не уточнили, что произошло и оставят ли они «умную» камеру для следующих трансляций.

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