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Два человека погибли в ДТП с участием поезда в Омске

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В Омске возбудили уголовное дело после столкновения грузового состава с автомобилем «Газель», в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

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Инцидент произошел на железнодорожном переезде, который ведет к одному из промышленных предприятий города. На улице Доковской «Газель» столкнулась с грузовым маневровым составом.

«По версии следствия, 42-летний водитель автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде допустил столкновение с маневровым составом, состоящим из тепловоза и 20 вагонов, груженных щебнем, двигавшимся вагонами вперед», — говорится в сообщении от 29 октября.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 26-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Второй пассажир, мужчина 28 лет, был госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Также 29 октября стало известно об аварии под Печорой в Коми. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека и еще двое получили травмы.

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