Объятия леопардов попали на видео в нацпарке Приморского края

Камера сняла на видео объятия леопардов в национальном парке «Земля леопарда» Приморского края. Ролик опубликован 29 октября на странице заповедника в YouTube.

Фотоловушка запечатлела момент, когда самка дальневосточного леопарда обнимает своего малыша. На кадрах видно, как мама с котенком отдыхают на открытом пространстве и чувствуют себя в абсолютной безопасности, не стесняясь искренних семейных нежностей.

Как рассказали сотрудники парка, такое поведение характерно для этих кошек, но раньше оно не попадало на видео, пишет телеканал «Звезда». Так называемый груминг возможен только у особей с привязанностью друг к другу в комфортных для них условиях.

28 октября сообщалось, что леопарды Кодор и Лаба, выпущенные на волю из центра восстановления леопарда на Кавказе в Сочи, попали в объектив фотоловушки, что подтвердило их благополучное существование в дикой природе.