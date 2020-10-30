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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 30 октября

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По прогнозам синоптиков в Москве в пятницу, 30 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в столице прогреется до +5 — +7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки +4 градуса.

В Московской области днем температура воздуха будет колебаться в пределах +4 — +9 градусов, а ночью похолодает до +1 градуса.

Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ноябрь будет засушливым, город часто будут накрывать антициклоны. Ночами в регионе будут держаться околонулевые температуры с вероятностью заморозков.

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