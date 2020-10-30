Под Свердловском мужчина девять дней жил с телом убитой сожительницы

В Свердловской области мужчина девять дней хранил труп своей сожительницы под диваном в комнате общежития, пишет Е1.ru в пятницу, 30 октября.

По словам 53-летнего Виктора Д., он избил 42-летнюю Марину П. и после этого еще живую положил под диван. Инцидент произошел еще зимой, однако дочь погибшей рассказала подробности только сейчас. На протяжении всех дней, пока тело находилось в комнате, мужчина принимал гостей и участвовал в поисках своей сожительницы.

Дочь погибшей женщины рассказала, что Виктор Д. неоднократно избивал ее с матерью.

«В конце концов он ее добил и спрятал тело в диван. Я считаю, что человек должен быть наказан по справедливости. А его судят по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказала девушка.

Кроме того она рассказала, что мужчина включал электрообогреватель и ставил его напротив дивана, чтобы тело быстрее разлагалось. Также он хотел избавиться от трупа и вынести его на помойку, однако испугался, что его может кто-то заметить.

Последний раз дочь погибшей видела мать живой 29 декабря. Полицейский приехал, чтобы обыскать комнату подозреваемого 8 января. По словам соседки, во время обыска мужчина сидел на диване, а когда его попросили слезть, ответил, что диван не открывается. Тогда полицейский силой стащил мужчину с дивана и обнаружил труп.

Девушка узнала о смерти матери на седьмом месяце беременности. Несмотря на пережитое, она родила здорового мальчика и назвала его Максимом, как того хотела погибшая.

«Ревновал маму ко мне. Он даже ей говорил: «Выбирай, либо я, либо дочь». Мама от него уходила, бывало, что пряталась у меня», — поделилась девушка.

Отмечается, что ранее Виктор Д. был неоднократно судим, отбывал наказания по уголовным статьям за разбои, кражи и истязания.

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